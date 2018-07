Córka Młynarskiej... 'EGZORCYZMUJE'

Alicja Nauman, córka Pauliny Młynarskiej również aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym. "Egzorcyzmuje" miejsca związane z bieżącą sytuacją polityczną poprzez... taniec kolorów, czyli "tęczenie".

Wrażeniami z "egzrocyzmów" dzieli się na Instagramie. Ostatnio obiektem jej działalności był budynek polskiego Parlamentu. "Egzorcyzmowała" zarówno izbę wyższą, jak i niższą.

"Niebieski/Blue 💎 🇬🇧⬇️ Sejmowi i Senatowi potrzebne nieustanne egzorcyzmy! 👻👻 #Tęczenie naszą bronią!🌈 Polish parliament constantly needs exorcisms!👻👻 I recommend #rainbow-healing as a tool!"- napisała Nauman pod filmem, na którym tańczy pod budynkiem Parlamentu. Niedawno "uzdrawiała" także Pomnik Smoleński, podkreślając, że przez cały czas towarzyszyli jej "granatowi tancerze".

Jak widzimy, córka Pauliny Młynarskiej za pomocą tańca "broni demokracji" i "praw kobiet", walczy z faszystami etc. Wszystko ok, ale egzorcyzmami to niech się jednak zajmują duchowni.