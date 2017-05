Coraz wyższe wpływy z VAT!

reklama

1. Ministerstwo finansów podało dane dotyczące wpływów podatku VAT za 4 miesiące tego roku, w tym za kwiecień, które już bez żadnych wątpliwości potwierdzają, że działania uszczelniające system poboru podatku VAT, działają coraz efektywniej.

Wpływy z VAT za cztery miesiące tego roku wyniosły aż 56,8 mld zł i były o blisko 33% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co więcej w ten sposób resort finansów wykonał już 40% całego planu na 2017 rok i to mimo tego, że wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 143,5 mld zł, to jest o 13,5 wyższym niż w roku 2016.

Niezwykle ważny jest jednak fakt, że w kwietniu w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku wpływy z VAT są o 16% wyższe, a jest to pierwszy miesiąc oczyszczony z tzw. czynników niestandardowych (np. przyśpieszonych zwrotów VAT dokonanych przez resort finansów w grudniu 2016 roku, podczas gdy zwroty przypadały w styczniu i lutym tego roku, czy też likwidacji kwartalnego rozliczania VAT dla dużych podatników).

2. Przypomnijmy także, że 1 marca tego roku weszły w życie przepisy prawne mocno zaostrzające kary za wyłudzenia podatku VAT.

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia, jako autentycznych.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzania podatku VAT dotyczy towarów bądź usług o wartości przekraczającej 5 mln zł przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Natomiast, jeżeli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach będzie przekraczać 10 mln zł, sprawcom grozić będzie kara pozbawienia wolności do 25 lat więzienia, podobnie jak w przypadku najczęstszych zbrodni.

Co więcej towarzysząca tym zaostrzeniom kar zmiany w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej pozwalają, aby wszystkie one miały możliwość prowadzenia czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

3. Ponadto jak już wyżej wspomniałem weszła w życie także nowelizacja ustawy o podatku VAT dotycząca między innymi ograniczeń w kwartalnym systemie rozliczania tego podatku, czy rozszerzenia systemu tzw. odwróconego VAT, a w poprzednim roku tzw. pakiet paliwowy.

System kwartalnego rozliczania podatku VAT został utrzymany dla tzw. małych podatników (do 1,2 mln euro obrotów rocznie), a więc zdecydowanej większości podatników, natomiast firmy duże (obroty powyżej 1,2 mln euro rocznie) oraz firmy nowo zarejestrowane (przez pierwszy rok swojej działalności), rozliczają i odprowadzają podatek VAT w okresach miesięcznych.

Rozszerzony został także system odwróconego poboru podatku VAT (podatek zamiast sprzedawcy płaci nabywca będący czynnym podatnikiem podatku VAT), między innymi na obrót procesorami, a także niektórymi towarami w kategorii złota i srebra, a od stycznia tego roku także w usługach budowlanych.

To jeszcze nie koniec zmian w przepisach dotyczących podatku VAT (czeka jeszcze na wprowadzenie tzw. split payment, wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku), ale te już dokonane jak widać przynoszą wymierne rezultaty, a skala wzrostu w pływów z tego podatku po upływie 4 miesięcy tego roku jest doprawdy imponująca.

Jeżeli tę tendencję uda się utrzymać, to tegoroczne wpływy z VAT zaplanowane w budżecie na imponującym poziomie aż 143,5 mld zł, zostaną nie tylko osiągnięte, ale wyraźnie przekroczone, choć przez wiele lat rządów PO-PSL utrzymywały się na poziomie zaledwie 120 mld zł rocznie.

Zbigniew Kuźmiuk





16.05.2017, 8:00