Coraz więcej Polaków zadowolonych z rządów PiS

Frondo do qwy nendzy!

Czy wy wiecie że te wasze komentarze nie działają?!!

Po prostu wszystkich doprowadzają do szału!

Kółko się kręci i kręci i kręci i kręci...

To jest irytujące maksymalnie!

Nie chcecie fb to wróćcie do disqusa albo innej wtyczki.

Trzeba się pogodzić z porażką. Po prostu nie umiecie tego zrobić - bo nie działa.

Nie da się odpisywać jak jest wiecej niż 3 odpwiedzi w wątku.

A jak jest dużo komentarzy to już w ogóle nie działa...

No dramat



Zawiązuję ruch na rzecz " nie wkur**iających komentarzy"

Ktoś za? Komuś działa i go nie irytuje?

Wątpię!

