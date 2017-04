Coraz więcej katolików na świecie!

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

Świetne wieści! Jak informuje Watykan – liczba katolików na świecie wzrosła. Szczególnie widoczne jest to w Afryce.

Roczna księga statystyk została zaprezentowana przez Watykan 6 kwietnia, informując o liczbie katolików na świecie w roku 2015 – za ten rok dostępna jest pełna dokumentacja. Wskazują one na wzrost o 1% liczby katolików na świecie w stosunku do poprzedniego roku. Obecnie na świecie jest więc już 1,27 miliarda wiernych Kościoła katolickiego. To stanowi 17% ludności całego świata.

Naturalnie widać także duże zróżnicowanie na świecie jeśli chodzi o wzrost liczby wiernych. Przykładowo w Afryce od 2010 roku liczba katolików wzrosła o 19 procent, w Europie natomiast zmalała. Biorąc z kolei pod uwagę Azję oraz obie Ameryki (występują wspólnie w watykańskich statystykach) – ogólna liczba katolików wzrosła, jednak nie zmieniła się ich proporcja w społeczeństwie.

Obecnie katolicy w obu Amerykach stanowią aż 49 procent wszystkich katolików na świecie. Wzrasta jednak rola Afryki, w której mieszka już 17,3 procent wiernych Kościoła katolickiego. W Europie natomiast notuje się dalszy spadek. O ile 5 lat temu 23,8 proc. katolików mieszkało właśnie tutaj, to w 2015 roku jest to tylko 22,2 procent.

dam/na podst. ncregister.com

7.04.2017, 12:25