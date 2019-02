Coraz więcej cudzoziemców w niemieckich więzieniach!

Podajmy wpierw dane z zachodnich Niemiec. I tak W Berlinie i Hamburgu ponad połowa więźniów jest obcokrajowcami (od 2016 ich liczba w Berlinie wzrosła z 43 do 51 proc, a w Hamburgu z 55 do 61 proc.) W innych krajach związkowych jest trochę lepiej. W zakładach karnych Nadrenii Płn.-Westfalii odsetek cudzoziemców od roku 2015 wzrósł z 33 do 36 proc obecnie.

Od 2016 r. natomiast, zanotowano następujące wzrosty wskaźników procentowych więźniów – obcokrajowców: W Dolnej Saksonii z 29 do 33 proc., w Nadrenii-Palatynacie z 26 proc. do 30 proc., w Badenii-Wirtembergii z 44 proc.do 48 proc., w Bremie z 35 proc. do 41 proc., w Szlezwiku-Holsztynie z 28 proc.do 34 proc., w kraju Saary z 24 proc. do 27 proc. W Bawarii od roku 2012 procent uwięzionych cudzoziemców wzrósł z 31 do 45 procent.