Coraz ostrzejszy konflikt Brukseli z rządem Włoch

1. Już na etapie powoływania nowego rządu we Włoszech, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker, zgłaszając publicznie zastrzeżenia, co do jego składu (między innymi ministra finansów), wywołał wiele negatywnych emocji w tym kraju, wielu komentatorów uznało to za brutalną ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju członkowskiego.