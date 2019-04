Coraz bliżej porozumienia z nauczycielami. Są postępy!

- Cztery z pięciu punktów, które rząd zaproponował, zostały zaakceptowane przez strony - powiedziała wicepremier Beata Szydło po rozmowach ze związkami zawodowymi. Poinformowała, że rozmowy będą kontynuowane we wtorek.

Jak poinformowała wicepremier Beata Szydło, rząd jest przygotowany, by wypłacić nauczycielom już we wrześniu podwyżki zaplanowane na rok 2020. ,,Ale jeszcze chcemy przychylić się do oczekiwań strony związkowej dotyczących usztywnienia pewnych dodatków, czy też włączenia ich w podstawę wynagrodzeń'' - dodała wicepremier Szydło.