Conrado Moreno: Polskę utożsamiam z tolerancją

"Niepokoi mnie ciągła próba dzielenia Narodu. Siła jest w przywiązaniu Polaków do Tradycji, do Historii, do Pamięci. Jedność w pokazywaniu przywiązania do barw Narodowych, do Hymnu jest poruszająca i powinna być postrzegana jako zaleta członka UE" - napisał na twitterze dziennikarz Conrado Moreno-Szypowski.