Co zrobić, gdy własne dziecko ogląda pornografię?

- Jest to na pewno sytuacja niezwykle stresująca dla rodzica. Może dojść do uczucia w nas pewnej porażki wychowawczej, tego że straciliśmy kontrolę, że nie mamy kontaktu z naszym dzieckiem. Nawet jeżeli pojawią się takie emocje, to musimy odstawić je na bok - mówiła Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa