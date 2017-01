Co zrobi Zbigniew Ziobro ? - Sąd wypuścił pedofila...

reklama

Fot. ms.gov.pl reklama

Latem 2010 roku Cezary R. dopuścił się wielokrotnego molestowania 12-letniej wówczas Oli. Powtórzyło się to także kolejnego roku. O całej sprawie dziewczynka opowiedziała dopiero w 2014 roku, po nieudanej próbie samobójczej. Napastujący ją wuj został skazany na… 2 lata w zawieszeniu – to decyzja sądu drugiej instancji (pierwszy wyrok to 3 lata i 4 miesiące więzienia). Na nic nie zdała się nawet interwencja ministra Zbigniewa Ziobro. Zapowiedział zmiany w sądownictwie.

Najbardziej bulwersujące jest uzasadnienie sądu drugiej instancji, który wyrok obniżył, gdyż zachowanie wuja dziewczynki "sprowadzało się do niezbyt intensywnego godzenia w intymność seksualną pokrzywdzonej". Rodzina dziewczynki była zszokowana wyrokiem.

Minister Ziobro interweniował, mówiąc wprost, że kara jest rażąco niska:

„Krzywda wyrządzana dziecku jest wyjątkowo odrażająca i zasługuje na największe potępienie. Nie wolno pobłażać przestępcom, którzy wykorzystują bezbronne dzieci do tak haniebnych czynów

Dla sądu nie był to jednak argument, decyzję podtrzymał, a argumentował to m.in. … płaceniem alimentów przez oskarżonego.

Minister Ziobro nie ma jednak zamiaru przyglądać się temu, jak polskie sądownictwo potrafi pobłażać pedofilom i zapowiada reformę sądownictwa:

„Nie rozumiem pobłażania dla pedofilów. Chciałbym, żeby sądy z pełną surowością traktowały krzywdzicieli dzieci. Ale wiele jeszcze musi się zmienić. Dlatego tak potrzebna jest reforma sądownictwa, którą z determinacją przeprowadzę” – mówi minister portalowi Onet.

dam/onet.pl,Fronda.pl

23.01.2017, 16:20