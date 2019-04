Co zrobi Putin? Rosja wobec wyborów na Ukrainie

Podkreślić należy, że w optyce rosyjskiej decydujący będzie wynik nie tylko wyborów prezydenckich, ale też – na jesieni – parlamentarnych. Należy bowiem pamiętać, że Ukraina jest republiką prezydencko-parlamentarną i to właśnie Rada Najwyższa ma duży wpływ na formowanie rządu. Z punktu widzenia Rosji najbardziej optymalnym scenariuszem byłyby takie wyniki obu elekcji, w wyniku których w Kijowie powstałaby swego rodzaju dwuwładza, tzw. ośrodek prezydencki zostałby zmuszony do kohabitacji z większością parlamentarną wywodzącą się z innego obozu politycznego.

Oficjalne czynniki rosyjskie wstrzymują się z jednoznaczną oceną I tury wyborów na Ukrainie. Druga cecha charakterystyczna, to brak otwartego popierania jednego z dwóch głównych kandydatów. Trzecia – to podważanie całego procesu wyborczego. Można oczekiwać, że właśnie na tym trzecim punkcie będzie się koncentrował rosyjski przekaz w najbliższych trzech tygodniach. Tym bardziej, że to sama Rosja będzie się starała destabilizować kampanię. Oczekiwać należy przede wszystkim nasilenia prowokacji z wykorzystaniem skrajnie prawicowych grup oraz zaostrzenie konfliktu wokół Cerkwi prawosławnej. Faktycznym miernikiem postawy Moskwy wobec dwójki rywali, Zełenskiego i Poroszenki, może być przekaz w mediach należących do polityków i biznesmenów jednoznacznie prorosyjskich (np. stacje NewsOne i Kanał 112 kontrolowane przez Wiktora Medwedczuka.