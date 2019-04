Co ze zwrotem wraku Tu-154M? Jest komentarz polskiego ambasadora

Ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak oświadczył, że polska dyplomacja stale domaga się do Rosji zwrotu wraku samolotu Tu-154M. Dziewięć lat temu na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku rozbił się polski samolot. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.



Strona rosyjska do dziś nie chce zwrócić wraku maszyny, zasłaniając się względami procesowymi. Tym samym utrudnia polskim organom ścigania prowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r.