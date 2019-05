Co za zezwierzęcenie! Zobacz atak na katolików we Fryburgu

We Fryburgu przeszła pod koniec kwietnia ulicami miasta katolicka demonstracja. Była to doroczna demonstracja Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X przeciwko aborcji. Wierni szli przez prawdziwy satanistyczny tłum. Ze wszystkich stron katolicką procesją otaczały hordy lewicowców i dewiantów. Kobiety z nagimi piersiami, flagi LGBT, okrzyki wzywające do mordowania dzieci nienarodzonych, nienawiść do religii i Boga... Coś niesamowitego. To po prostu niebywałe barbarzyństwo. Rzecz doprawdy wymyka się wszelkim cywilizowanym komentarzom.