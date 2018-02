Co za sondaż! PiS na czele, SLD świetnie, dramat Nowoczesnej

Według najnowszego sondażu IBRiS dla ,,Onetu'' wybory parlamentarne odbywające się w drugiej połowie lutego zakończyłyby się bardzo ciekawym układem miejsc w Sejmie.



Na pierwszym miejscu niezmiennie jest Prawo i Sprawiedliwość poparte w badaniu przez 39,7 proc. respondentów. To bardzo dużo, ale zarazem - o 1,8 proc. mniej, niż w analogicznym badaniu przed miesiącem.



Druga lokata przypada znowu Platformie Obywatelskiej - to 19,6 proc., spadek o 0,4 proc.



Niespodzianka jest dopiero na trzecim miejscu. Tu uplasował się... Sojusz Lewicy Demokratycznej z rewelacyjnym jak na tę partię wynikiem 9,4 proc. To wzrost aż o 2,8 proc. względem ostatniego badania.



Sondaż przeprowadzono metodą telefoniczną. Nie wiemy, czy ankieterzy dodzwonili się akurat do jakiegoś ,,czerwonego'' zagłębia? Spadek poparcia dla PiS dałoby się przecież łatwo wyjaśnić sprawą konfliktu dyplomatycznego z Izraelem, ale tak nagły wzrost popularności SLD jest dość tajemniczy.



Poza wymienionymi partiami w Sejmie znalazłyby się według IBRiS jeszcze dwie - PSL (6,6 proc.) oraz Kukiz'15 (5,5 proc.). Spektakularną klęskę odnotowała z kolei .Nowoczesna Katarzyny Lubnauer, sytuując się z wynikiem 4,5 proc. poparcia poniżej progu wyborczego. Niestety, nienajgorszy jest wynik skrajnie lewackiego Razem - to aż 4 proc., co wciąż nie daje jej akcesu do Sejmu, ale niebezpiecznie do tego celu Zandberga zbliża. Tradycyjnie poniżej progu wyborczego znalazła się Wolność Janusza Korwin-Mikkego (1,4 proc.).

mod/onet.pl, fronda.pl