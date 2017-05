Co za rozmach! Warszawa będzie najwyższym miastem UE

reklama

Warszawa w przeciągu następnych 3 lat może się stać najwyższym miastem w UE – informuje dziennik „Polska”. W tym czasie w polskiej stolicy ma stanąć aż 10 nowych wieżowców, liczących ponad 100 metrów.

Nawet w tej chwili Warszawa należy do najszybciej rozrastających się wzwyż miast Europy. Znajdują się w niej 22 budynki, które mają powyżej 100 metrów wysokości. Do 2021 roku ma być ich już 35. Agaton Koziński pisze:

„Wprawdzie więcej podobnych konstrukcji jest choćby w Londynie, Paryżu czy we Frankfurcie, ale tam powstają one głównie na obrzeżach miast. Tymczasem w Warszawie buduje się je w ścisłym centrum, w niewielkiej odległości od siebie. Dlatego to dziś stolica jest najbliższa tego, by ją nazwać europejskim Manhattanem”

Najwyższy z budynków, kompleks Varso, ma sięgnąć aż 310 metrów wraz z iglicą. Jego budowa ma się zakończyć w przeciągu najbliższych trzech lat. To więcej niż jakikolwiek inny drapacz chmur w UE.

