Co za pogarda!!! Skandaliczna grafika na profilu Jandy

„Więcej takich prześmiewczych grafik, szydzenia i poniżania proszę wstawiać. Opisywać, jaki to pisowski elektorat jest niewykształcony i prymitywny. Jeden pan z 'elyty warszawskiej' określił nawet, że to bezzębne Janusze. Zachęcam do takiej narracji. PiS zdobędzie wówczas w wyborach jesiennych ponad 50 proc. To pewne”.