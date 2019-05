Co za odlot! Zobacz, z kim współpracę podjął Schetyna

Koalicja Europejska zwiera szeregi. Totalna opozycja postanowiła rozszerzyć się i włączyć do wspólnego frontu anty-PiS kolejne ugrupowania. To mianowicie: Inicjatywa Polska, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Feministyczna, Komitet Obrony Demokracji, Wolność i Równość, Wolne Sądy oraz Socjaldemokracja Polska. O wielkich nadziejach na dojście do władzy mówiła Barbara Nowacka.