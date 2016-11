Co za niespodzianka! Imigranci w Niemczech nie pracują

reklama

Politycy i ekonomiści niemieccy postrzegali falę imigrantów i uchodźców, która dotarła do Niemiec w ubiegłym roku, jako rozwiązanie dla braku wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy. Jak dotąd tylko 13% z nich ma zatrudnienie.

Teraz obawy o brak integracji napędzają popularność antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD), co jak wskazują najnowsze badania przeprowadzone przez Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców oraz instytuty opinii IAB, nie jest bezpodstawne.

Sondaż, którego autorzy skupili się na statusie zatrudnienia uchodźców, ich wykształceniu i wartościach pokazuje, że wśród tych, którzy dotarli do Niemiec między styczniem 2013 a styczniem 2016, tylko 13% pracuje. Wielu z nich ciągle znajduje się w procesie uzyskiwania azylu i to hamuje ich możliwości na rynku pracy. Nie jest to jednak jedyna przyczyna.

Problemem jest wykształcenie 19% uchodźców ukończyło co najwyżej podstawówkę. Tych, którzy spędzili więcej niż 10 lat w szkole jest 58%, w porównaniu do 88% niemieckich obywateli. Doświadczenia zawodowe ma za sobą trzy czwarte z nich, a 13% pracowało na stanowiskach kierowniczych. Jednak niemieckie gazety piszą, że z wykształceniem uchodźców jest lepiej niż wcześniej myślano. Z tym optymizmem nie zgadza się Wido Geis z instytutu IW z Kolonii, który przeprowadziło podobne badanie w Marcu. Jego autorzy doszli do konkluzji, że wykształcenie uchodźców jest bardzo słabe.

Również w sierpniu Federalna Agencja zatrudnienia podawała dane wg których 82% imigrantów nie jest wykwalifikowanymi pracownikami.

16.11.2016, 14:45