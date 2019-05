CO ZA JAD!!! Sikorski: Lubisz odmawiać różaniec z pedofilem? Głosuj na PiS!

Sprytny ninja 23.5.19 18:10

O mały figiel byłby prezydentem Polski. O mało co prezydentem UE, a może i kimś znaczącym przy ONZ. To były szalone czasy, co? Nawet wielki dom już postawił gdzie portret samego Sikorskiego można było podziwiać, a może i autograf dostać. Gości z zagranicy zapraszał, …, ... no i... ten tego …. cztery litery.