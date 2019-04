Co za jad!!! Olejnik atakuje Kościół i PiS

PSALM 53(52)1





Powszechne zepsucie



531 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Machalat». Pieśń pouczająca. Dawidowa.

2 Mówi głupi w swoim sercu:

«Nie ma Boga».

Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,

nie ma takiego, co dobrze czyni.

3 Bóg spogląda z nieba

na synów ludzkich,

badając, czy jest wśród nich rozumny,

który by szukał Boga.

4 Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni,

takiego, co dobrze czyni,

nie ma ni jednego.

5 Czy się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość,

co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,

a nie wzywają Boga?

6 Tam zadrżeli ze strachu,

gdzie strachu nie było,

albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli;

doznali wstydu 2, bo Bóg ich odrzucił.

7 Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi?

Gdy Bóg odmieni los swego narodu,

Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy.

