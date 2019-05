Co za JAD!!! Mazguła: PiS sfałszował wybory, społeczeństwo nie zdało egzaminu!

Agnieszka 27.5.19 19:42

Rozdaje publiczne pieniądze, bo na pierwszym miejscu postanowił zlikwidować biedę wśród dzieci, poprawiając los zadłużonych rodzin i to ufając rodzicom a nie wpakowując je do jakichś MPSów/GOPSów, gdzie grono zaprzyjaźnionych osób zamieniłoby je na wyroby zaprzyjaźnionych zakładów i sklepów, o których masa potrzebujących nawet by się nie dowiedziała lub wstydziła ubiegać traktowana jak pasożyty społeczne a zaprzyjaźnieni brali czy im trzeba czy nie trzeba?

To co z "umierającymi z głodu" nauczycielami, sędziami, itp. Już dla nich podwyżek nie wspieracie?