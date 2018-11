Co za jad! Hanna Lis naubliżała Kaczyńskiemu

"Gdyby Jarosław Kaczyński nie istniał, należałoby go wymyślić". Na kogo politycy opozycji totalnej i sympatyzujące z nią "elity" intelektualne, medialne, artystyczne etc. miałyby przelewać swoje frustracje?

Cóż, gdyby PiS nie ustąpił, byłoby źle. Gdy ustąpił- też źle. Komisja Europejska pozytywnie odniosła się do wprowadzonych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, ale Kaczyński nadal wyprowadza Polskę z UE. W odwecie. Za to, że przespał stan wojenny. Czy jest w tym choć odrobina sensu, czy chodziło tylko o to, aby popluć na PiS?