Co za JAD! Balcerowicz: PiS to rak!!!

"Nieodpowiedzialne obietnice, to jest oszustwo(...) Ważne, żeby ludzie o tym wiedzieli. Bardzo wiele rzeczy jest nam potrzebne, ale jeżeli próbuje się wszystko sfinansować, to jest katastrofa w stylu greckim"-przekonywał w programie "Graffitti" w Polsat News Leszek Balcerowicz.

"W życiu prywatnym, ludzi, którzy nieodpowiedzialnie nam coś obiecują, traktowalibyśmy jako bezczelnych oszustów"-stwierdził były wicepremier i minister finansów. Jak dodał, to samo powinno się robić "w stosunku do tych, którzy ubiegają się o nasze głosy". Jak rozumiemy, myślał tu również o Platformie Obywatelskiej? Balcerowicz zapowiedział, że przed następnymi wyborami stworzy "licznik nieodpowiedzialnych obietnic", aby "ludzie wiedzieli, kto najbardziej oszukuje".

"Każda odpowiedzialna partia powinna przedstawić sytuację finansów publicznych - a ona w Polsce, wbrew zapewnieniom rządów, nie jest najlepsza - i powiedzieć, jak to się ma do składanych obietnic"-stwierdził ekonomista. Zdaniem gościa Polsat News, zapewnienia rządu, że część programów, które wydawały się "nieodpowiedzialne", a dziś dobrze funkcjonują, mogą skończyć się jak w Grecji. W ocenie Leszka Balcerowicza, Prawo i Sprawiedliwość skorzystało z ożywienia koniunktury na Zachodzie, szczególnie w Unii Europejskiej, "co, niestety, zaczyna już słabnąć". I tylko dobrej koniunkturze można zawdzięczać sfinansowanie prawie 40 mld zł wydatków. Jak wskazał Balcerowicz, to m.in. 500+ oraz konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego.