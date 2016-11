Co za absurd! Schetyna porównuje PiS do Fidela Castro

reklama

Grzegorz Schetyna udzielił wywiadu w RMF FM, podczas którego porównał rządy Prawa i Sprawiedliwości do... rządów Fidela Castro.

Jak mówił Schetyna:

„Jak patrzę na politykę realizowaną przez ten rząd, to jest zaklinanie rzeczywistości. To są te długie przemowy, 5 godzin wczoraj mówiono o wszystkim, czyli o niczym. Oni ciągle mówią, zaklinają rzeczywistość, jak Fidel Castro. Nie zmieni się sytuacja gospodarki, finansów, nie poprawi się PKB przez mówienie i zaklinanie rzeczywistości. To są cały czas słowa, a konkret wynika tylko z tego, że zostawiliśmy budżet w dobrym stanie”.

Mówił również, że działania Platformy były lepsze dla społeczeństwa niż program "Rodzina 500+":

„My zrobiliśmy może mniej spektakularnie, dużo mniej spektakularnie niż PiS, płacąc 500+, ale pieniądze, które były wydawane na politykę społeczną, na dzieci, to jest ogrom, to jest ponad 30 miliardów w ostatnim budżecie”.

Mówił także o przyszłości swojej formacji:

„Za dwa lata wybory samorządowe, za trzy lata wybory parlamentarne. Mamy sporo czasu, żeby przebudować Platformę i to jest dla mnie największy cel. Liderem opozycji jest partia, która jest największą partią opozycyjną. Niektórzy nie widzą, nie wierzą w projekt PO, więc niech realizują własny. Ja wierzę i robię wszystko, żeby Platformę przebudować”.

emde/Fronda.pl

16.11.2016, 9:00