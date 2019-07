Co z wizytą Trumpa w Polsce? Wiceszef KPRP odpowiada

„Wiemy, że harmonogram prezydenta Stanów Zjednoczonych jest bardzo bogaty i zawsze mogą się pojawić jakieś okoliczności, które go zmieniają. Natomiast tak - to jest bardzo prawdopodobne, że pan prezydent Trump się pojawi"-podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

"My z tego nie robimy tajemnicy, że ta atmosfera - też wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie - była bardzo dobra, że to zaproszenie, które wcześniej pisemnie dotarło do prezydenta Trumpa, było potwierdzone w ramach rozmowy bezpośredniej. Pan prezydent Trump bardzo na to życzliwie reagował"-powiedział Mucha. Pytany o to, czy jest szansa, że amerykański przywódca wygłosi podczas tegorocznej wizyty w Polsce przemówienie podobne do tego z lipca 2017 r., prezydencki minister wskazał: