Co z ustawą o wolnym 12 listopada? Odpowiada rzecznik prezydenta

W miniony piątek Senat przyjął z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji stulecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Poprawki oznaczają jednak, że projekt wróci do Sejmu, którego najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 7-9 listopada. Oznacza to, że prezydent miałby tylko kilka dni na decyzję w sprawie podpisu.

Wcześniej portal wPolityce.pl pisał, że głowa państwa waha się w sprawie ewentualnego podpisu, ponieważ ma wątpliwości m.in. co do tempa procedowania projektu. Ponad wszelką wątpliwość można powiedzieć, że propozycja wolnego dnia 12 listopada 2018 r., nawet jeżeli jest słuszna (bo i rocznicę mamy wyjątkową), to całkowicie niepoważna, ze względu na to, że pojawiła się mniej więcej na miesiąc przed tą datą. Wydaje się, że przedstawiciele rządu i ministrowie z otoczenia prezydenta powinni przynajmniej w tym wypadku zachować daleko idącą ostrożność, mówiąc o decyzji "oczekiwanej przez Polaków". Polacy bowiem o tej decyzji dowiedzieli się dopiero w połowie października, a poprawka dotycząca szpitali i przychodni de facto niczego nie rozwiązuje.