Co z synem Kamińskiego? 'Będziemy sprawę wyjaśniać'

"Co do zatrudnienia syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym, to chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że my znamy oświadczenie zarówno Mariusza Kamińskiego, jak i wypowiedź jego syna, dotyczące jego zatrudnienia(...) kierownictwo partii ani Jarosław Kaczyński nic o takim zatrudnieniu nie wiedział i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać"- zapewniła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek. Jak dodała, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani nikt z jego rządu nie ma wpływu na obsadę czy funkcjonowanie Banku Światowego.