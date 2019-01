Co z rokiem Marka Edelmana? Ziemkiewicz punktuje hipokryzję PO!

Ostatnio totalna opozycja podniosła lament na temat roku Marka Edelmana. Politycy PO-KO zarzucają partii rządzącej, że zablokowała w Sejmie propozycję uchwały w tej sprawie. Do ataku rzucił się m.in. poseł Tomasz Siemoniak. O czym jednak PO zapomniała? O pewnym zdarzeniu wokół dekomunizacji warszawskich ulic.

"Mimo niezgody PiS w Sejmie będzie to rok Marka Edelmana dla nas w całej Polsce. Jest jednym z wielkich bohaterów naszej wolności"- napisał wiceszef PO na Twitterze. Siemoniakowi szybko odpowiedział Rafał Ziemkiewicz, przypominając, że PiS uhonorowało Edelmana nazwą ulicy w Warszawie. Było to w ramach dekomunizacji. Jak zakończyła się sprawa, doskonale pamiętamy... No, chyba że jesteśmy politykami PO.