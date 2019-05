Co z rekonstrukcją rządu? Decyzje 'w ciągu najbliższych godzin'

"Sądzę, że w większości przypadków te wybory już się dokonały, bo to, że pan minister (SWiA) Joachim Brudziński odejdzie do Brukseli nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Pewnym zaskoczeniem jest wybór na przykład pani minister pracy Elżbiety Rafalskiej, a to dlatego, że nikt nie spodziewał się aż dwóch mandatów w województwie lubuskim"-stwierdził wicemarszałek Senatu. Jak dodał Adam Bielan, ostatecznych decyzji możemy się spodziewać w ciągu najbliższych godzin.

"Na razie smuci mnie to, że odchodzę z Senatu. We wtorek było ostatnie posiedzenie Senatu, w którym uczestniczyłem, żegnałem się z kolegami, żegnałem się z pracownikami, ze współpracownikami. Więc na radość to będzie czas jeszcze za kilka tygodni, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego, a to będzie miało miejsce 2 lipca w Strasburgu"-skomentował polityk, pytany o swoje odczucia w związku z powrotem do PE.