Co z protestem nauczycieli? 4 na 5 propozycji rządu przyjęte przez związkowców

Kabaret Tey wiecznie żywy

"- le traktor ma kół?

- Cztery. Ile jest zepsutych?

-Jedno.

- To ile jest dobrych?

-Trzy.

- To nie można było od razu tak powiedzieć?

- Przecież to jest to samo!

- Ale jak ładnie brzmi! Trzy dobre!"