Co z pensjami za strajk? Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych pisze do Trzaskowskiego, zaskakująca odpowiedź

Rzecznik wystąpił do Trzaskowskiego z pismem, w którym domaga się, aby przekazano mu informacje dotyczące wypłat dla nauczycieli za okres, w którym trwał strajk – informuje portal wpolityce.pl.

Jako pierwszy informację na temat pisma ujawnił na swoim twitterze radny Dariusz Lasocki. „BUM ! Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wnioskuje do Prez. @Trzaskowski_ o informację co do ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli za strajk” - napisał.