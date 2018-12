Co z partią o. Rydzyka? Wp.pl: Dokumenty już w sądzie

Portal Wirtualna Polska poinformował, że do warszawskiego Sądu Okręgowego wpłynął wniosek o rejestrację nowego ugrupowania politycznego o nazwie "Ruch Prawdziwa Europa". Za partią stoi założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.

Wniosek, wraz z potrzebnymi do rejestracji dokumentami, wpłynął w ubiegłym tygodniu do stołecznego sądu. Pełnomocnikiem ugrupowania jest europoseł Mirosław Piotrowski. To właśnie polityk, blisko związany z Radiem Maryja i Telewizją Trwam, złożył wniosek o rejestrację nowej partii.