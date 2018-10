Co z Mieszkaniem+? Wyjaśnia Zbigniew Kuźmiuk

1. Kilka dni temu na spotkaniu z dziennikarzami Artur Soboń wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju, stwierdził, mamy kapitał, lokalizację, technologie i pełna determinację aby zrealizować budowę 100 tysięcy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Przejęta niedawno przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) spółka BGK Nieruchomości analizuje aż 406 projektów inwestycyjnych na blisko 120 tysięcy mieszkań we wszystkich częściach kraju o łącznej wartości 33,6 mld zł.

Po podjęciu decyzji inwestycyjnych jest już 27 projektów na 10 tysięcy mieszkań o wartości około 2,4 mld zł, pierwsze mieszkania są już oddane od użytku najemcom (w Jarocinie ponad 200 mieszkań, w Białej Podlaskiej 186 mieszkań), z kolei w Gdyni mieszkania czekają na podpisanie umów z najemcami, w Wałbrzychu są w budowie, a Warszawie są na etapie projektowania (osiedle na 3 tysiące mieszkań przy ulicy Karczunkowskiej, w południowej części miasta Nowe Jeziorki).

Jak dodał minister Soboń- chcemy żeby do końca tego roku w fazie projektowania było aż 69 inwestycji na blisko 30 tysięcy mieszkań, a szacunkowa wartość tych przedsięwzięć to blisko 9 mld zł.

Z kolei do końca 2019 roku powinno być w budowie około 100 tysięcy mieszkań, a więc większość z tych wspomnianych wcześniej 406 projektów inwestycyjnych będzie w realizacji.

2. Przypomnijmy także, że budownictwo na wynajem będzie od przyszłego roku wspierane przez dopłaty do czynszów na podstawie ustawy o dopłatach do najmu, będące nową formą pomocy państwa w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.

Wysokość dopłat będzie zależała od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie (tzw. wskaźników odtworzeniowych) oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego - im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).

Jednoosobowe gospodarstwa domowe mogą się ubiegać o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowane przez GUS, za każdą kolejną osobę w gospodarstwie limit ten będzie podwyższany o 30 punktów procentowych, a wiec dla gospodarstwa dwuosobowego limit ten będzie wynosił 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dla trzyosobowego 120%, czteroosobowego 150% itd.

Dopłaty będą przyznawane na 9 lat, przy czym beneficjenci będą co roku weryfikowani (czy nadal spełniają kryteria), a w sytuacji, kiedy dochody okażą się wyższe, prawo do dopłat będzie wygaszane (będzie jednak możliwość ich wznowienia np. po powiększeniu rodziny, przy czym okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat).

3. Wysokość dopłat do najmu będzie zależna od kosztów budownictwa na danym terenie i liczby osób w gospodarstwie domowym w związku z tym w dużych miastach będą one wyższe w mniejszych niższe.

I tak szacunkowo w Warszawie w oparciu o tzw. wskaźniki odtworzeniowe z II kwartału tego roku dopłata do najmu dla 5-osobowej rodziny wyniosłaby ok. 690 zł, w miastach pod Warszawą taka sama rodzina mogłaby liczyć na dopłatę w wysokości ok. 500 zł.

Na podstawie wskaźników odtworzeniowych z II kwartału, najniższy poziom dopłat obowiązywałby w woj. opolskim (poza miastem Opolem), pięcioosobowa rodzina mogłaby tam liczyć na wsparcie na poziomie ok. 380 zł

Rząd przyjął, że środki na dopłaty w kolejnych latach będą rosnąć i tak te przewidziane w 2019 roku mają wynieść 0,4 mld zł, w 2020r-0,8 mld zł 2021r- 1,2 mld zł, w 2022 r. -1,6 mld zł i 2023 roku już -2 mld zł i taka kwota będzie utrzymywana w kolejnych latach.

Finansowanie programu będzie realizowane przez Fundusz Dopłat zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wsparcie konkretnych beneficjentów będzie obsługiwane przez samorządy gminne.

Wejście w życie tej ustawy od 1 stycznia 2019 roku powinno przyspieszyć zainteresowanie wynajmem mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie plus, osoby młode szczególnie rodziny z dziećmi.

Zbigniew Kuźmiuk