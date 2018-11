Co z lustracją w MSZ? Czy 'komusze klany' wciąż mają się dobrze?

"Większość świata działa właśnie w ten sposób. To bardzo ostra walka o swoje interesy i wpływy. Znajomość języków to nie wszystko"- mówi dyplomata. Wczoraj uchwalono zmiany w ustawie o służbie zagranicznej. W ten sposób byłym współpracownikom służb bezpieczeństwa PRL odcina się drogę do pracy w MSZ.

Andrzej Papierz wspomina, że gdy osiem lat temu pełnił stanowisko szefa kadr w MSZ, do współpracy z komunistyczną bezpieką przyznało się ponad 230 osób. Część z nich przeszła na emeryturę, część odeszła. Według szacunków resortu, takich pracowników pozostało dziś ok. 100.

"Rzeczywista liczba może być jednak wyższa, ponieważ sposób działania IPN jest dużo bardziej precyzyjny, a dokumentacja bardziej usystematyzowana. Obawiam się, że jest jeszcze cała grupa osób, która złożyła nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne, czyli po prostu nie przyznała się do współpracy"- zastrzegł rozmówca TVP, który wspomniał w wywiadzie o dość zaskakującej sytuacji, odnosząc się do przytoczonej przez dziennikarza wypowiedzi posła Kukiz'15, Tomasza Rzymkowskiego, że „komusze klany w MSZ mają się dobrze”. Jak stwierdził Papierz, "coś w tym jest". Dyrektor generalny służby zagranicznej wspomina, że zaledwie kilka dni temu zgłosił się do niego pracownik MSZ, chcąc przejrzeć swoją teczkę. Jak się okazało, człowiek ten pracuje w resorcie dyplomacji od prawie 40 lat, a w środku stanu wojennego został wysłany na placówkę do... USA.