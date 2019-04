Co wymyślił Tusk? ,,3 maja będę miał do powiedzenia coś ważnego''

Donald Tusk ma jednak zamiar wrócić do polskiej polityki? Tajemnicze słowa padły dziś z jego ust w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Mówił o zaplanowanej na 3 maja wizycie w Polsce, kiedy to będzie rzekomo miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”.