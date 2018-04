Co wygrały ''Farmazony''? Mocny komentarz Dawida Wildsteina!

Dzisiejsze odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w 8. rocznicę tego tragicznego dla Polski wydarzenia to wielka chwila. W uroczystych obchodach wziął udział również dziennikarz Dawid Wildstein, który stwierdził na twitterze:

„Biorę udział w obchodach Tragedii Smoleńskiej. I wiecie co? Powoli zaczynają we mnie przeważać dobre wspomnienia- wspólnoty, solidarności, ciepła.. gdzieś nikną wspomnienia tych szczeniackich, bydlackich wygłupów, tego palikotowego szaleństwa i nienawiści. To dobry dzień.”.

Zwrócił też uwagę na protesty sympatyków KOD czy opozycji totalnej i stwierdził:

„Więc Farmazony zbierają się z karteczkami "wygraliśmy"? Co wygrali? że przez lata opluwano rodziny ofiar? Że rodziny nie wiedzą gdzie leżą ich bliscy? Że pomagali propagandzie Putina? To tak. Przez lata wygrywali”.

Na koniec stwierdził mocno:

„A dziś przegrali. Jest pomnik i godne obchody. Im został tylko wstyd”.

Skupmy się więc dziś na tej pięknej chwili, o której Wildstein pisze w ten sposób:

"Właśnie odsłonili pomnik ofiar!!!!! Jest.. jest po prostu dobry. Naprawdę udany. I najważniejsze - że jest! W końcu, po ośmiu latach.. A reszta, awantury, prymitywny hejt itd? Zupełnie nieistotny.. piękny dzień. Piękny.”

dam/twitter,Fronda.pl