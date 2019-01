Co ważniejsze: porządek czy demokracja? Ukraińcy nie mają problemu z wyborem

„Jeśli chodzi o problemy kraju, które są osobiście ważne dla respondentów to ich ranking pozostaje niezmieniony, konflikt zbrojny na wschodzie kraju jest na pierwszym miejscu od wielu miesięcy, sytuacja społeczno-gospodarcza jest na drugim miejscu”, powiedziała Bondar.

Co ważniejsze: porządek czy demokracja? Większość Ukraińców nie ma co do tego wątpliwości;