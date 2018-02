Co w niedzielę robią polscy olimpijczycy? Idą na Mszę!

Polscy sportowcy swojej wiary się nie wstydzą – pokazywali to już wielokrotnie Kamil Stoch, Robert Lewandowski czy Dawid Kubacki, którego religijność nie podobała się publicyście "Gazety Wyborczej". Dziś jest niedziela, co zatem robią polscy olimpijczycy? To proste – idą na Mszę świętą!