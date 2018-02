Co w Berlinie sądzą o roli Polski w Holocauście? Szokujący film

Polak urodzony w Wielkiej Brytanii Stefan Tompson przeprowadził w Berlinie sondę uliczną, pytając przechodniów o rolę Polski w czasie II wojny światowej. Niektóre z odpowiedzi są wyważone, inne natomiast świadczą o skrajnej niewiedzy, po prostu szokującym zakłamaniu, w jakich żyją ich autorzy.

,,Byłem ostatnio w Berlinie, Niemczech, żeby zapytać Niemców o to co uważają na temat błędnego terminu "polskie obozy zagłady" i zapytać ich co wiedzą o roli Polski podczas drugiej wojny światowej. Jak się szybko okazało, albo nie chcieli z nami rozmawiać albo mało co wiedzieli, dlatego też rozbudowałem sondę o wstępny komentarz o tym jak wygląda proces wybielania historii Niemiec'' - pisze o swoim filmie Tompson.

A co mówią Berlińczycy? To po prostu trzeba zobaczyć. Bo fakt, że mogą w rzeczywistości padać odpowiedzi takie, jak na nagraniu, świadczy o tym, że polska polityka historyczna musi wziąć się ostro do roboty i zagłuszyć lub wymusić zmianę niemieckiej zakłamanej narracji.