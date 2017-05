Co tym razem mówił Hadacz? Zaskakujące [FILM]

reklama

Prowokator Andrzej Hadacz, znany szczególnie spod krzyża na Krakowskim Przedmieściu i wykorzystany w spocie PO, pojawił się także na „Marszu Wolności”, zorganizowanym przez Platformę Obywatelską. Jego słowa jednak z pewnością zaskakują. Znów zmienia pozycje?

„Ja bym nie chciał, żeby mnie kojarzono, że ja idę w tym marszu. Idę, bo chciałem zobaczyć, jak dużo ludzi chce się dorwać do koryta, to się w pale nie mieści. Oni w ten sposób chcą dorwać się do koryta”

- mówi Hadacz, tajny współpracownik SB „Matka” i dodaje:

„Tu występują dwa standardy. Jak PiS przychodził pod Pałac Prezydencki, to policja ich pałowała, przewracała ludzi modlących się. Teraz policja nie jest wcale tak agresywna za rządu PiS-u. Dzisiaj tego nie ma za czasów PiS-u. To jest fenomen PiS-u”

8.05.2017, 16:00