Co to jest prawda? Dziwne słowa wpływowego arcybiskupa

Co to jest prawda? Wygląda na to, że nawet w Watykanie mają pewne trudności z odpowiedzią na to pytanie. Głęboko zastanawiający jest wywiad, jakigo abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, udzielił ,,Radiu Watykańskiemu''.

Hierarcha ten mówił o Veritatis splendor - encyklice św. Jana Pawła II poświęconej zagadnieniu prawdy, opubikowanej 25 lat temu.

,,Po pierwsze, gdy mówimy o prawdzie, musimy mieć zawsze dynamiczne wyobrażenie. Prawda nie ma wymiaru nieporuszalnego [wł. fissista]. Prawda, dla chrześcijan, to jest przede wszystkim żyjące Słowo, które zostawił nam Pan'' - powiedział arcybiskup.

,,Kościół katolicki w mojej ocenie nie może zaakceptować idei prawdy zamkniętej w sobie. Prawda, w samej swojej naturze, odnosi się do wierności, a także do wolności'' - dodał.

Wreszcie padły słowa kluczowe. Abp Fisichella odniósł się do zarzutów wobec papieża Franciszka, według których ten zerwał z nauczaniem św. Jana Pawła II. Rzeczywiście, gruntowna analiza porównawcza Veritatis splendor i Amoris laetitia pokazuje, że oba dokumenty prezentują na przykład głęboko odmienne rozumienie ludzkiego sumienia.

Podczas gdy św. Jan Paweł II naciska na konieczność trzymania się norm moralnych podawanych wiernym przez Kościół, papież Franciszek stawia na indywidualne podejście. Według abp. Fisichelli żadnej sprzeczności tu jednak nie ma, a ci, którzy na nią wskazują... nie są jakoby wierni katolickiej doktrynie.

,,Magisterium nie może być nigdy używane instrumentalnie, by wykazać kontrast w rozwoju doktryny. Przy takim instrumentalnym użyciu obawiam się, że nie ma pragnienia odkrycia prawdy, ani że nie ma wierności tradycji Kościoła. Nie sądzę, by były jakiekolwiek powody usprawiedliwiające podważanie nauczania papieża Franciszka w świetle wcześniejszego Magisterium. Wręcz przeciwnie, musimy podkreślić, jak wiele jest w tym rozwoju kontynuacji. Myślę też ponadto, że jest bardzo ważne, by ostrożnie pochylić się nad całym nauczaniem papieża Franciszka, a nie tylko nad jednym, szczegółowym aspektem'' - dodał.

hk/vaticannews.va/en