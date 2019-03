Co Tarrant robił w Polsce? Są nowe informacje

Sprawca zamachu na meczety w Nowej Zelandii, Brenton Tarrant w ubiegłym roku przyjechał do Polski. Radio RMF FM ujawniło szczegóły jego wizyty. Tarrant przebywał na terenie naszego kraju w grudniu 2018, co służby ustaliły na podstawie logowań jego telefonu.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że po dokonanym przez 28-latka zamachu polskie służby zwróciły się do Nowej Zelandii o przekazanie wszelkich informacji mogących pomóc w odtworzeniu szczegółów pobytu Tarranta w Polsce, takie jak numer telefonu oraz dane identyfikacyjne należących do niego urządzeń elektronicznych, które łączyły się z internetem. Sprawdzono również jego profile w mediach społecznościowych. To właśnie tam znaleziono fotografie zamków krzyżackich.