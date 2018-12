Co się stanie, jeśli Europa odrzuci Chrystusa? Abp Marek Jędraszewski

„Pan Jezus staje się bratem, siostrą każdego, każdej z nas, właśnie by pokazać piękno naszego człowieczeństwa, człowieczeństwa opartego właśnie na tym, że jesteśmy gotowi dać coś z siebie” - mówił metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.

W rozmowie na antenie TVP1 wskazywał też na wartości, na jakich budowana była Unia Europejska. Podkreślił, że ojcowie założyciele UE mówili przede wszystkim o wartościach chrześcijańskich, które muszą łączyć poszczególne kraje i narody europejskie, ponieważ tylko one mogą pozwolić Europie odzyskać jedność po tym, czym była II wojna światowa.

Zapytany z kolei o to, co by się stało, gdyby Europa odrzuciła chrześcijaństwo, odpowiedział, że przestałaby być sobą, i stała się jedynie subkontynentem europejskim w „wielkim kontynencie Euroazji”. Dodał: