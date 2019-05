Co się stało z majątkiem Pihowiczów? Oto jak uciekają z majątkiem, by musieli zapłacić Polacy!

Olej 22.5.19 11:39

Widzicie państwo jak się ,,uwłaszczają’’ na naszych plecach w tzw. ,,polskiej szkole jazdy’’



Siedzą nam na plecach i poganiają batem uśmiechając się filuternie, że to dla dobra wspólnego, a że im mało, chcą na tych plecach wjechać do Europy gdzie jest wielka forsa.

cztery nieruchomości. Dom, 2 mieszkania i działka. Jedno z mieszkań (77,5 mkw., wartość 580 tys. zł) jest opatrzone komentarzem: „współwłasność małżeńska”.

Gdzie są urzędy skarbowe ? Są gdy my spóźnimy się 5 minut z zeznaniem, gdy zalegamy złotówkę, to są !

Patrzę na tę gówniarę, która godziny nie przepracowała w swoim życiu i się zastanawiam jak mogliśmy dopuścić do powstania systemu umożliwiającego takim bęcwałom, nierobom kraść, najzwyczajniej w świecie, kraść przy otwartej kurtynie i na naszych oczach ???

Gdy się słuch bełkotu tych wszystkich ciuli i półgłówków skóra cierpnie !