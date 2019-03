Co sądzicie o tym wyroku? Zdradzony mąż bez odszkodowania

Żona zdradziła męża - i to wielokrotnie. Urodziła czwórkę dzieci, ale jak się okazało, żadne nie było jego. Sąd rejonowy zasądził 20 tysięcy odszkodowania od żony, 15 tysięcy od jej kochanka.

Jak tłumaczył, niewierna żona naraziła męża na utratę czci i godności osobistej. I wtedy zainterweniował Adam Bodnar, bo to do niego zgłosiła się niewierna żona. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że nie ma podstaw prawnych do wypłacania zdradzonemu mężowi odszkodowania.