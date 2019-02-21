Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
WIARA
Co robić po grzechu? Daniel Wojda SJ 21.02.2019, 10:00
wiara
grzech
daniel wojda sj
pokusa
szatan
bóg
screenshot Youtube

Co robić po grzechu? Daniel Wojda SJ

0Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook