O. Adam Szustak OP zawitał do Ekwadoru. Spotkał się tam z młodym małżeństwem z Polski, które postanowiło tam właśnie spędzić rok poślubny, pomagając ludziom. Posłuchaj i dowiedz się, co powinny wiedzieć młode małżeństwa i co robić w narzeczeństwie, by przygotować się do ślubu!

dam/Langusta na palmie @ YouTube, Fronda.pl

9.02.2017, 19:30