'Co poeta (Tusk) miał na myśli?' Wyjaśnia Ewa Kopacz

Słowa Donalda Tuska o "współczesnych bolszewikach" oburzyły wielu Polaków, ale nie polityków Platformy Obywatelskiej. Część sympatyków opozycji totalnej "kupiła" wyjaśnienia Tuska, że chodziło mu o... ni mniej, ni więcej a właśnie o bolszewików. Gdyby jednak do kogoś jeszcze to nie dotarło, z pomocą pospieszyła była premier i minister zdrowia, Ewa Kopacz.

"Ja zrozumiałam słowa Donalda Tuska, jako porównanie do stylu - stylu życia, postępowania. Styl bolszewicki to taki styl, jaki demonstrował m.in. Janukowycz na Ukrainie. To styl, gdzie zmienia się znaczenie słów. Kłamstwo staje się prawdą, prawda staje się kłamstwem. To bandycki reżim, który doprowadzał instytucje do upadku, a potem je przejmował"- stwierdziła polityk Platformy Obywatelskiej w programie "Tłit" na wp.pl. Kopacz dowodziła, że dotyczy to tych, "którzy się odzywają i reagują"