Co Platforma zrobi z 500 Plus. Kidawa-Błońska sama się pogubiła?

Oceńcie sami Red. Mazurek: -PO nie zlikwiduje 500+, rozszerzy na pierwsze dziecko, a po trzecie?? Kidawa Błońska: - ...system trzeba przejrzeć🤔...nie może być tak, że ojciec i matka nie pracuje - co z ludźmi co nie pracują bo nie chcą? -nie może być tak że mężczyzna nie pracuje. pic.twitter.com/I2xBTZH6CQ

Dziennikarz RMF FM, Robert Mazurek pytał w swoim programie wicemarszałek Sejmu, Małgorzatę Kidawę-Błońską o dalszą realizację programu 500 Plus, gdyby Platforma Obywatelska po najbliższych wyborach parlamentarnych powróciła do władzy. Prowadzący zwrócił uwagę na wciąż nowe "propozycje" polityków Platformy Obywatelskiej.

"Co wy będziecie robić z "500 plus"? Bo macie wszystkie głosy: od likwidacji po taki, że "damy też na pierwsze dziecko". Co zrobicie?"-Dopytywał. Wicemaszałek zapewniła, że Platforma nie tylko nie zlikwiduje programu, ale rozszerzy go nawet na pierwsze dziecko. Jednocześnie polityk zastrzegła, że program 500 Plus należy "przejrzeć". I tu zaczęły się schody...