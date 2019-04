Co piąty ksiądz w trakcie II WŚ został zamordowany

Rzecznik Episkopatu wskazuje, że niemieccy naziści podczas II wojny zamordowali ok. 2 tys. księży diecezjalnych, 370 zakonników, ok. 280 sióstr zakonnych. Ponadto ok. 4 tys. księży i zakonników oraz ok. 1,1 tys. sióstr było więzionych w niemieckich obozach zagłady.